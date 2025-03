Stand: 25.03.2025 07:54 Uhr Brand in Linau: 40 Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres

In Linau im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am späten Montagnachmittag (24.3.) gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle waren rund 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz, um den Brand zu löschen. Meterhohe Flammen waren gegen 17.20 Uhr in der Straße Linau Busch zu sehen. Ein großer Haufen Unrat auf einer Lagerfläche eines Landwirts hatte Feuer gefangen. Das Problem war, dass neben dem brennenden Haufen eine Baumreihe drohte Feuer zu fangen. Außerdem waren noch viele große Silageballen sowie Unmengen an Bauschutt in der Nähe, die drohten Feuer zu fangen. Um ein Übergreifen zu verhindern, wurden zwei Tanklöschfahrzeuge eingesetzt. Mit mehreren tausend Litern Wasser konnte das Feuer nach etwa einer Stunde gelöscht werden. Jetzt ermittelt die Polizei die Brandursache.

