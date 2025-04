Stand: 03.04.2025 08:33 Uhr Brand in Kleingartenanlage Itzehoe: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) sucht Zeugen nach einem Feuer in einer Kleingartenanlage. Mittwochfrüh war die Feuerwehr zu einem Brand in einer Parzelle der Kleingartenkolonie Carl-Stein-Straße gerufen worden. Laut Polizei hatte ein Anwohner das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten mehrere Holzpaletten in der Parzelle. Die Einsatzkräfte haben ein Übergreifen der Flammen auf eine Gartenhütte verhindern können, so ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

