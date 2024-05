Stand: 31.05.2024 09:58 Uhr Brand in Carport in Kiel-Pries

In Kiel-Pries hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr soll ein Auto in einem Carport Feuer gefangen haben. Zunächst bestand die Gefahr, dass das Feuer sich auch auf ein angrenzendes Wohnhaus ausbreite, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten Auto und Carport löschen. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte vor Ort.

