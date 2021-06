Brand in Bönningstedt: Dach von Wohnhaus mit Supermarkt zerstört

Stand: 29.06.2021 12:03 Uhr

Das Feuer war am Morgen in einem Gebäude in Bönningstedt ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren sind seitdem im Einsatz. Vier Personen wurden leicht verletzt.