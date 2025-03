Stand: 13.03.2025 16:06 Uhr Brand auf Schulgelände in Meldorf

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Brand auf dem Gelände der Astrid-Lindgren-Schule. Gegen 1.20 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Meldorf löschte zwei Müllcontainer, die in Flammen standen. Bei dem Brand wurden außerdem zwei Fenster und drei Zaunelemente beschädigt.

Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin, so die Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg). Ein Zeuge soll zwei Personen an der Zufahrt zum Schulgelände beobachtet haben, die kurz nach Ausbruch des Feuers wegrannten. Wenig später hörte der Zeuge ein Auto mit hoher Geschwindigkeit davonfahren. Die Polizei Meldorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

