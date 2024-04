Stand: 08.04.2024 16:17 Uhr Brände in leerstehenden Häusern in Kiel: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Kiel sucht Zeugen für zwei Brände in leerstehenden Einfamilienhäusern in den Stadtteilen Russee und Ellerbek. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sich unbefugte Personen Zutritt zu den Häusern verschafft haben und die Brände legten. Zum ersten Brand kam es am Sonnabend gegen 1 Uhr in der Rendsburger Landstraße. Am Sonntag wurde gegen 0.20 Uhr die Feuerwehr zu einem Brand in der Julienstraße gerufen. In beiden Fällen konnten die Einsatzkräfte einen Großbrand verhindern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 16:30 Uhr