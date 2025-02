Stand: 14.02.2025 10:46 Uhr Brände in Handewitt und Jerrishoe: Feuerwehren im Einsatz

In Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) brannte am Donnerstagabend eine Pelletheizung in einem Mehrfamilienhaus. Durch die starke Rauchentwicklung im Treppenhaus wurden die Feuerwehren in Jarplund und Weding (Kreis Schleswig-Flensburg) alarmiert. Verletzt wurde niemand. Während des Einsatzes war die Europastraße für 45 Minuten voll gesperrt. Gegen Mitternacht kam es dann in Jerrishoe (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem weiteren Brand: Eine Zwischendecke in einem Einfamilienhaus hatte Feuer gefangen. Rund 40 Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Nach drei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die Brandursachen sind noch unklar.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg