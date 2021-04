Boxer aus Lübeck trainieren an der frischen Luft Stand: 27.04.2021 07:23 Uhr Vereinssport war viele Monate nicht möglich - wegen Corona. Ein Boxclub in Lübeck ermöglicht seinen Vereinsmitgliedern Training trotz Pandemie: Die Boxer trainieren draußen.

Normalerweise trainieren beim Boxclub Lübeck bis zu 30 Sportlerinnen und Sportler zeitgleich an den Sandsäcken und im Ring. In der Pandemie sind in der 200 Quadratmeter großen Halle aber zeitgleich nur zwei Trainierende und ein Trainer oder eine Trainerin erlaubt. Bei mehr als 300 Vereinsmitgliedern heißt das: Keiner kann richtig trainieren. Die Lösung: raus aus der Halle.

Training draußen als Experiment betrachten

Tolga Tanriverdi leitet den Boxclub Lübeck seit zwölf Jahren. Das Training draußen ist für ihn ein Experiment. "Ist mal eine neue Erfahrung - auch atemtechnisch. Viele sagen, es ist viel anstrengender draußen zu trainieren. Ansonsten macht das vielen Spaß. Das Wetter spielt ja auch mit", fasst Tolga seine bisherigen Erkenntnisse zusammen.

"Sport wird durch Draußen-Training sichtbarer"

Das Training draußen findet in erlaubten 10er-Gruppen statt. Bei den Kadersportlerinnen und -sportlern ist auch Nahkontakt möglich. Corona-Fälle hat es bisher nicht gegeben. Weil durch das Training draußen der Boxsport sichtbar werde, gebe es vermehrt Anfragen, berichtet Tolga. "Ist eine gute Werbung", lautet sein Fazit.

