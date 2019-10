Stand: 04.10.2019 18:24 Uhr

Boßeln: Einziges Training auf der EM-Straße

von Eva Kristin Bartels

"Viele denken beim Boßeln an große Männergruppen, die mit ihren Bollerwagen lautstark die Deiche entlang ziehen. Doch hinter dem Boßelsport steckt noch viel mehr", betont der 25-jährige Markus Schröder, der schon seit einigen Jahren aktives Mitglied im Boßelverein Wilster (Kreis Steinburg) ist. Was viele nicht wissen: Um die Kugel möglist weit werfen zu können, kommt es beim Boßeln vor allem auf die richtige Technik an.

Tradition spielt große Rolle

Als traditionell friesische Sportart ist Boßeln besonders in den ländlichen Regionen Norddeutschlands weit verbreitet. In Schleswig-Holstein kommen die meisten Boßelvereine aus den Landkreisen Dithmarschen und Nordfriesland. Aber auch in Ostfriesland und den Niederlanden wir der Sport aktiv betrieben. Das Boßeln hat sich aus dem Klootschießen entwickelt, bei dem in den Anfängen mit Kleikugeln, sogenannten Klooten, geworfen wurde. Heutzutage gibt es verschiedene Formen des Sportes: das Straßenboßeln, das Standboßeln und das Feldboßeln.

Traditionellerweise treten beim Boßeln Mannschaften benachbarter Dörfer gegeneinander an, um die bessere Mannschaft zu ermitteln. Zum Sport ist Markus Schröder durch seine Familie gekommen. "Meine ganze Familie ist im Boßelverein - entweder als aktives Mitglied, so wie mein Bruder und ich, oder als inaktives Mitglied, um den Verein zu unterstützen", erzählt der 25-Jährige. In seinem Heimatdorf Wilster ist der Sport sehr verbreitet. Durch die lokale Prägung ist es sehr familiär und man kennt sich gut untereinander. Das Training oder die Veranstaltungen des Vereins bieten zusätzlich eine Gelegenheit, sich mit seinen Freunden und Nachbarn zu treffen. Das Miteinander wird großgeschrieben und man unterstützt sich gegenseitig, erzählt Schröder.

Es gibt drei Disziplinen, je nach Umgebung

Die verschiedenen Disziplinen unterscheiden sich zum einen in der Kugel, mit der geworfen wird: Es gibt die irischen Eisenkugeln, Gummikugeln und das Pockholz, welches aus Holz oder heutzutage auch aus Kunststoff hergestellt wird. Die Verwendung ist regional bedingt und abhängig von der Disziplin. Zum Anderen unterscheiden sich die Disziplinen anhand der Umgebung, in der der Sport ausgeführt wird. Die ursprüngliche Form ist das Feldboßeln. Dabei geht es über Wiesen, Äcker und Gräben. Das Straßenboßeln ist in der Geest entstanden, da es hier im Gegensatz zur Marsch an großen, freien Flächen mangelt. Und es wird auf der Straße ausgeführt. Das Standboßeln wurde eingeführt, um Einzelleistungen zu ermitteln. Jeder einzelne Wurf wird genau gemessen.

Markus Schröders Paradedisziplin ist das Straßenboßeln. Es kommt auf die richtige Technik an, damit die Kugel auf der Straße bleibt und nicht in der Böschung landet. Und damit jeder Meter ausgeschöpft werden kann, analysiert Schröder die Straße ganz genau. Er achtet dabei auf die Neigung der Straße und die Kurven, um diese durch eine spezielle Technik auszugleichen, bei der die Kugel gedreht wird.

Beim Straßenboßeln wird meistens die 800 Gramm schwere irische Eisenkugel verwendet, mit der nach zehn Würfen eine möglichst große Strecke zurückgelegt werden soll. Setzt ein Boßler zum Wurf an, ist häufig der Ausruf "Kiek Ut" zu hören. Damit warnen sie die Zuschauer und andere Sportler vor der Kugel.

Training für Europameisterschaft 2020

Der Boßelsport kann von jedem ausgeübt werden - Frauen, Männer und Kinder sind gleichermaßen dabei. "Wie viele andere Vereine auch, haben wir aber Probleme, Nachwuchs zu finden. Die Kinder fangen für gewöhnlich nur mit dem Sport an, wenn sie durch ihre Familie mit dem Boßeln in Kontakt kommen", berichtet Markus aus seiner Erfahrung.

Am Sonntag werden in Süderhastedt (Kreis Dithmarschen) die Ausscheidungen im Straßenboßeln für die Europameisterschaften 2020 ausgetragen. Auch Markus Schröder möchte bei der EM im kommenden Jahr dabei sein. Dafür wird der Kleinrader Weg komplett gesperrt und eine Umleitung für Autos eingerichtet. "Für uns ist das etwas ganz Besonderes, die Straße darf nämlich nur wenige Male im Jahr gesperrt werden, dazu gehören unter anderem die Landesmeisterschaften und auch die Europameisterschaften", berichtet der gelernte Mikrotechnologe Schröder. Und es ist die einzige Trainingsmöglichkeit, die Schröder und die anderen Straßenboßler auf der EM-Straße bekommen.

