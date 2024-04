Stand: 02.04.2024 11:57 Uhr Bornhöved: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

In Bornhöved im Kreis Segeberg ist ein 23 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, passierte der Unfall in der Nacht auf den vergangenen Sonnabend. Der Mann war mit einem 24-jährigen Mitfahrer auf seinem Motorrad unterwegs. Der Fahrer geriet laut Polizei auf der Straße "Am Alten Markt" mit seinem Fahrzeug gegen einen Kantstein - dadurch verlor er die Kontrolle. Der Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

