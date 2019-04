Stand: 17.04.2019 08:08 Uhr

Boot auf Ostsee gekentert: Ein Toter, ein Vermisster

Auf der Ostsee bei Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist gestern Abend ein Ruderboot gekentert, drei Menschen waren an Bord. Laut Polizei konnte die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zunächst einen 56 Jahre alten Mann und eine 50 Jahre alte Frau retten - und brachte beide stark unterkühlt in ein Krankenhaus. Der Mann starb jedoch nach Angaben der Rettungsleitstelle Nord mittlerweile. Ein dritter, 53 Jahre alter Mann ist immer noch vermisst. Die Suche sollte am Morgen fortgesetzt werden.

15 Boote im Einsatz

Warum das Ruderboot nahe dem Glücksburger Ortsteil Schausende kenterte, ist noch immer unklar. Ein Segler und ein Sportbootfahrer waren nach ersten Erkenntnissen als Ersthelfer vor Ort und hatten versucht, die Verunglückten aus dem Wasser zu ziehen. Mit etwa 15 Booten waren Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, DGzRS und THW auf dem Wasser unterwegs. Auch Schiffe eines Jachtclubs und ein Taucherteam der Berufsfeuerwehr beteiligten sich an der Suche nach dem dritten Schiffbrüchigen.

