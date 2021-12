Booster-Marathon in Rendsburg: Corona-Impfung im Akkord Stand: 06.12.2021 18:57 Uhr Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat heute einen Booster-Marathon gestartet. Das Ziel: In sieben Tagen sollen rund 10.000 Menschen ihre Corona-Auffrischungsimpfung bekommen.

Es ist eine bislang einmalige Aktion in Schleswig-Holstein. Auf dem Messegelände in Rendsburg wird bis Sonntag wie am Fließband gegen das Coronavirus geimpft. Kurzerhand wurde das Terminvergabe-System, dass eigentlich die Kfz-Zulassungsstelle im Kreis Rendsburg-Eckernförde nutzt, umprogrammiert, um rund 10.000 Booster-Termine zu vergeben. "Wir wollen selber ein Beispiel setzen, wir wollen handeln und deswegen haben wir diese Aktion organisiert", erklärt Landrat Rolf-Oliver Schwemer.

Funktioniert nur mit viel Hilfe und Engagement

Rund 40 Mitarbeiter verabreichen 150 Impfdosen pro Stunde - das macht pro Tag 1.600 Impfungen. Es sollen sich keine langen Schlangen bilden. Damit das klappt, helfen Bundeswehrsoldaten, das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Johanniter und Mitarbeiter der Imland-Kliniken - letztere sogar nach ihrem Dienst auf Station. "Weil allen, die im Krankenhaus arbeiten, klar ist, dass das hier das Wichtigste überhaupt ist, damit nicht so viele Patienten in die Klinik müssen", sagt Nils Haake, Chefarzt der Intensivmedizin. Verabreicht wird das Vakzin von Biontech.

VIDEO: Stephan Ott: "Impfmarathon läuft ausgezeichnet" (3 Min)

Aktion könnte als Vorbild dienen

Zum Auftakt des Booster-Marathons zog der Leiter des Gesundheitsamtes Rendsburg-Eckernförde, Stephan Ott, eine erste Bilanz: "Wir haben praktisch keine Wartezeiten und die Menschen sind zufrieden. Bisher ist es ein voller Erfolg." Er könne sich vorstellen, dass die Aktion als Vorbild für andere Kreise dienen kann und dass der Bedarf da sein wird.

