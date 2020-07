Stand: 28.07.2020 13:19 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bombenentschärfung in Schwentinental angekündigt

In Schwentinental (Kreis Plön) sind zwei amerikanische 500-Kilogramm-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Am Donnerstag wollen Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes diese im Ortsteil Klausdorf entschärfen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Da die Bomben auf einer erhöht und nicht bebauten Koppel liegen, sei ein Evakuierungsradius von 1.000 Metern erforderlich. Insgesamt seien etwa 2.400 Menschen von den Maßnahmen betroffen, heißt es.

Karte: Evakuierungsgebiet Schwentinental

Ein Verzeichnis der betroffenen Straßen(-abschnitte) finden Sie auf der Homepage der Stadt Schwentinental.

Bis 14 Uhr Häuser verlassen

Anwohner müssen bis 14 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Straßensperrungen werden ab 13 Uhr eingerichtet, sodass niemand mehr in das gesperrte Gebiet hineinkommt. Die B76 soll von den Sperrmaßnahmen nicht betroffen sein. Die Polizei bittet insbesondere Nutzer des betroffenen Kleingartengeländes, dieses für die Zeit der Entschärfung zu verlassen, damit die Entschärfung schnell beginnen kann. Denn die beginnt nur, wenn sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält. Läuft alles planmäßig und ohne Komplikationen, sollen die Arbeiten am späten Nachmittag beendet sein.

Notunterkunft in der Schwentinehalle

Betroffene Anwohner sollten sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten und gegebenenfalls an nötige Medikamente und Nahrung denken, teilen die Behörden mit. Ab 12 Uhr ist die Schwentinehalle (Aubrook 6, 24222 Schwentinental) als Notunterkunft geöffnet - in der Halle müssen Mund- und Nasenschutzmasken getragen werden. Die Stadt weist daraufhin, dass das Platzangebot in der Halle begrenzt ist.

Stadt schaltet Bürgertelefon

Die Stadt Schwentinental hat ein Bürgertelefon eingerichtet: (04307) 811 228. Es ist am Dienstag bis 16 Uhr, am Mittwoch zwischen 8 und 14 Uhr sowie am Donnerstag zwischen 8 und 18 Uhr besetzt.

