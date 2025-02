Bombenentschärfung in Schwentinental am Donnerstag Stand: 12.02.2025 10:42 Uhr Eine 250 Kilogramm schwere Bombe soll am Donnerstag am Rand von Schwentinental bei Kiel entschärft werden. Von der Räumung betroffen sind nur sechs Haushalte.

Der Kampfmittelräumdienst wird am kommenden Donnerstag einen rund 250 Kilogramm schweren Blindgänger in Schwentinental in der Straße "Am Klinkenberg" (Kreis Plön) entschärfen. Das teilte die Polizei Kiel am Mittwoch mit. Da sich die Straße am äußersten Rand der Stadt befindet, seien jedoch nur wenige Anwohnerinnen und Anwohner von der Räumung betroffen.

Sechs Haushalte von Entschärfung betroffen

Rund 20 Personen aus sechs Haushalten müssen ihre Wohnungen und Häuser am Donnerstag bis 10 Uhr verlassen. Konkret geht es laut Polizei um die Adressen: Am Klinkenberg 7, Raisdorfer Holz 24, 49, 51, 53 sowie Rönner Weg 32. Währenddessen wird die Polizei die umliegenden Straßen sperren. Erst im Anschluss werde mit der Entschärfung begonnen. Wie lange diese dauern wird, ist unklar.

Eine Ersatzunterkunft ist laut Stadt im kleinen Bürgersaal des Rathauses am Theodor-Storm-Platz 1 eingerichtet. Ein Bürgertelefon ist am Donnerstag außerdem ab 7 Uhr bis Entschärfungsende unter der Telefonnummer (0159) 01824669 eingerichtet.

Verdachtspunkt auf Luftbildern entdeckt

Im Zuge von Bauarbeiten wurden alte Luftbilder ausgewertet. Die Tiefensondierung bestätigte dann einen ersten Verdacht: Im Erdreich befindet sich eine alte, US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelräumdienst, die Polizei und die Stadt Schwentinental einigten sich dann darauf, die Bombe bereits am Donnerstag zu entschärfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön