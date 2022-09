Bombenentschärfung in Schwentinental: Evakuierung am Sonntag Stand: 16.09.2022 12:59 Uhr In Schwentinental bei Kiel sollen am Sonntag drei Fliegerbomben entschärft werden. Dazu müssen rund 1.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Zunächst waren es nur zwei Bomben, die der Kampfmittelräumdienst am Donnerstag bei Arbeiten auf einer Koppel entdeckte. Der eine US-Sprengkörper wog 250, der andere - britischer Herkunft - sogar 500 Kilogramm. Doch die Kampfmittelräumer vermuteten noch einen Blindgänger auf dem Feld. Am Freitagvormittag folgte dann die Gewissheit: Eine weitere 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg befindet sich auf der Koppel zwischen der B76, der Landesstraße 52 und der Preetzer Chaussee. Somit gilt es am Sonntag insgesamt drei Sprengkörper zu entschärfen.

Weiträumige Evakuierung nötig

Nach Angaben der Polizei müssen ca. 1.000 Anwohnerinnen und Anwohner in Schwentinental (Kreis Plön) und Kiel-Elmschenhagen am Sonntag bis um 10 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auf der folgenden Karte sehen Sie, welcher Bereich von der Evakuierungsmaßnahme betroffen ist. Die Schwentinehalle wird ab 8 Uhr als Ersatzunterkunft bereitstehen.

Auch die B76 wird für die Dauer der Entschärfung voll gesperrt. Ab 9 Uhr richtet die Polizei Straßensperren ein. Der Bahnverkehr ist nicht betroffen.

Eine Bombe muss kontrolliert gesprengt werden

Angaben zur Dauer können nicht gemacht werden. Laut Stadt sollen sich Anwohnerinnen und Anwohner aber auf eine "mehrstündige Abwesenheit" einstellen. Da der Detonator der britischen Bombe nicht mehr transportfähig ist, muss diese kontrolliert gesprengt werden. Daher wird es am Sonntag während der Entschärfung zu einem hörbaren Knall kommen.

