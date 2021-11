Bombenentschärfung in Neumünster: Evakuierung läuft

Stand: 04.11.2021 08:15 Uhr

Am Flugplatz in Neumünster wollen Experten heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Der genaue Fundort der Fünf-Zentner-Bombe liegt am Baumschulenweg. Die Evakuierung der Sperrzone läuft.