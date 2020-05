Stand: 28.05.2020 10:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bombenentschärfung in Kiel - 6.500 Menschen betroffen

Die Kieler kennen es schon: Erneut müssen Tausende Anwohner morgen ihre Wohnungen und Häuser verlassen, weil eine Bombe entschärft wird. Der Fundort dieses Mal: der Gerstenkamp im Stadtteil Elmschenhagen im Südosten der Landeshaupstadt. Die 500 Pfund schwere Fliegerbombe liegt nach Angaben der Polizei in nur etwa 60 Zentimetern Tiefe auf einem Privatgrundstück. Etwa 6.500 Menschen im Kieler Stadtgebiet müssen bis spätestens 13 Uhr das Sperrgebiet verlassen. Betroffen sind auch etwa 50 Haushalte im angrenzenden Schwentinental (Kreis Plön). Ab 12 Uhr richtet die Polizei Straßensperrungen ein, sodass niemand mehr in das gesperrte Gebiet kommt. Es liegt nördlich der Bundesstraße 76 - die B 76 selbst ist nicht betroffen.

Notunterkunft für Anwohner eingerichtet

Die Entschärfung der amerikanischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg beginnt, wenn sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält. Läuft alles planmäßig und ohne Komplikationen, dürften die Arbeiten am späten Nachmittag beendet sein, heißt es bei der Polizei. Betroffene Anwohner sollten sich also auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten und gegebenenfalls an nötige Medikamente und auch Nahrung denken. Für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig aufzuhalten, ist ab 12 Uhr die Hein-Dahlinger-Halle (Geschwister-Scholl-Straße 9) als Notunterkunft geöffnet. Die Halle wird entsprechend vorbereitet, sodass Mindestabstände eingehalten werden können. Die Stadt Kiel weist darauf hin, dass Mund- und Nasenschutzmasken getragen werden müssen.

Bürgertelefon ist freigeschaltet

Polizeisprecher Pohl: Besondere Lage der Bombe NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.05.2020 12:00 Uhr Am Freitag wird in Kiel erneut eine Fliegerbombe entschärft. Tausende Menschen müssen ihren Wohnort verlassen. Nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Pohl ist der Fundort besonders.







Die Berufsfeuerwehr Kiel schaltet heute bis 18 Uhr sowie morgen ab 7 Uhr die Leitungen des Bürgertelefons frei. Die Rufnummer lautet 04 31/ 59 05 555. Hier sollten sich insbesondere Bürger melden, die nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen eigenständig zu verlassen oder die sich Corona-bedingt in Quarantäne befinden. Die Kieler Verkehrsgesellschaft informiert auf ihrer Internetseite über mögliche Fahrplanänderungen.

Erst am Montag wurde in Kiel-Wellingdorf eine amerikanische Fliegerbombe entschärft. Hier mussten etwa 2.600 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch der Ostring war teilweise nicht befahrbar. Die Entschärfung gelang problemlos.

