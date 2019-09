Stand: 03.09.2019 19:20 Uhr

Bombenentschärfung in Glinde: 6.600 Menschen betroffen

In Glinde im Kreis Stormarn werden am Mittwoch Experten des Kampfmittelräumdienstes im Einsatz sein. Sie wollen einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Die Evakuierung des betroffenen Gebiets ist bis 9 Uhr geplant, die Entschärfung der 250 Kilogramm schweren amerikanischen Fliegerbombe soll ab 12 Uhr starten. Wie die Polizei mitteilte, findet am Mittwoch (4. August 2019) aus Sicherheitsgründen an allen Glinder Schulen kein Unterricht statt.

Gesperrte Straßen noch unklar

Der betroffene Bereich des Fundortes, der im Glinder Gewerbegebiet in der Straße Beim Zeugamt liegt, wird laut Polizei ab 9 Uhr gesperrt. Im Umkreis von 1.000 Metern müssen die Menschen bis 9 Uhr ihre Häuser, Wohnungen und Büros verlassen. Laut Ordnungsamt sind 5.600 Glinder und noch einmal 1.000 Bewohner aus Reinbek von der Evakuierung betroffen. Es müsse so weiträumig abgesperrt werden, weil die Weltkriegsbombe nur einen Meter unter der Erdoberfläche liege und eine komplizierte Zündkonstruktion habe, sagte Bernd Mahns, Leiter des Ordnungsamtes. Die Sperrung ist bis 18 Uhr angekündigt.

Folgende Gebiete werden gesperrt

im Norden: Hinter den Tannen

im Osten: Emil-Nolde-Straße (Reinbek)

im Süden: Ahornweg

im Westen: Mühlenstraße

Bürgertelefon ist geschaltet

In der Schule Tannenweg in Glinde (Tannenweg 10) wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Ein Bürgertelefon ist seit Dienstagabend besetzt. Es ist unter (040) 71 09 11 51 erreichbar. Dort werden auch Fragen zur Entschärfung und zur Evakuierung beantwortet.

