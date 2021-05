Bombenentschärfung in Flensburg: 16.500 Menschen betroffen Stand: 04.05.2021 14:46 Uhr Im Flensburger Stadtteil Westliche Höhe muss ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. 16.500 Menschen müssen ihre Häuser verlassen, auch das Malteser St. Franziskus Hospital ist betroffen.

Die Bombe sei im Frühjahr bei Bauarbeiten auf dem Sportplatz des Turn- und Sportbund an der Eckener Straße gefunden worden, teilte die Stadt mit. Der Blindgänger liege mehrere Meter tief im Boden. Am Sonnabend soll der Kampfmittelräumdienst die Bombe entschärfen.

Evakuierung ab 9.30 Uhr

In der Zeit der Bombenentschärfung müssen 16.500 Menschen ihre Haushalte verlassen. Auch das Malteser St. Franziskus Hospital ist davon betroffen. Die Evakuierung läuft am Sonntag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr. Mehrere Notunterkünfte stehen zur Verfügung. Ein Busshuttle fährt die Unterkünfte an. Am späten Nachmittag oder am frühen Abend rechnet die Stadt Flensburg mit einer Aufhebung der Sperrung.

Folgende Notunterkünfte stehen am Sonnabend bereit:

Idraetshalle, Moltkestr. 20 c

Gemeinschaftsschule West, Friesische Lücke 7

Fördehalle, Friesische Lücke

Hannah-Arendt-Schule, Friesische Lücke

Kurt-Tucholsky-Schule, Richard-Wagner-Straße 45

Goetheschule, Bismarckstr. 41

Ab 9 Uhr gibt es ab den folgenden Haltestellen einen kostenlosen Bustransfer zu den Unterkünften:

Haltestelle Harrisleer Str. / Ecke Eckenerstraße

Haltestelle Apenraderstr. / Ecke Bauer Landstr.

Haltestelle Neustadt / Ecke Junkerhohlweg

Haltestelle Norderallee

Haltestelle Diako

Wer Hilfe braucht, kann das Servicetelefon der Stadt Flensburg anrufen unter 0461/858550. Informationen zu der geplanten Entschärfung sowie zum Evakuierungsgebiet gibt die Stadt auf ihrer Webseite.

Weitere Informationen Luftbildauswerter: Die Detektive vom Kampfmittel-Räumdienst 49.000 Tonnen Bomben sind im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen worden. Spezialisten spüren sie mit vielen Tricks auf. mehr Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2021 | 16:30 Uhr