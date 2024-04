Stand: 11.04.2024 14:10 Uhr Bombenentschärfung am Sonntag am Kieler Ostufer

In Kiel müssen Anwohnerinnen und Anwohner die nächste Bombenentschärfung einplanen. Betroffen sind die Stadtteile Dietrichsdorf, Wellingdorf und Ellerbek. Nach Angaben der Polizei soll am kommenden Sonntag ein Blindgänger entschärft werden, der in der Schwentine gefunden wurde. Für die Arbeiten müssen mehr als 7.000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser am Sonntag bis 11 Uhr verlassen. Auch auf den Booten in der Schwentinemündung darf niemand sein.

