Bombe in Geesthacht soll heute entschärft werden Stand: 18.12.2020 00:00 Uhr Bei Arbeiten am Bauprojekt "Elbterrassen" in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist erneut eine Fliegerbombe entdeckt worden. Sie wird heute entschärft. Bis zehn Uhr müssen alle Anwohner das Gebiet verlassen haben.

Die Polizei hat den Fundort abgesperrt. Alle Menschen, die in einem Umkreis von 500 Metern leben oder arbeiten, müssen das betroffene Gebiet verlassen. Danach beginnen Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit ihrer Arbeit. Die Maßnahmen können nach Angaben der Polizei einige Stunden dauern. Bürgerinnen und Bürger sollen sich deshalb im Vorfeld darauf einstellen.

Notunterkunft steht bereit

Für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig aufzuhalten, steht ab 8 Uhr eine Notunterkunft in der Turnhalle der Alfred-Nobel-Schule in der Grenzstraße in Geesthacht bereit. Weitere Informationen zum Evakuierungsgebiet und insbesondere zu den betroffenen Straßen erhalten die Geesthachter online oder über das Bürgertelefon der Stadt unter der Telefonnummer (04152) 13 19 20.

Zweite Bombe im Baugebiet

Am 9. Dezember war bereits im selben Baugebiet - ebenfalls in der Steinstraße - eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht worden. Der Kampfmittelräumdienst hatte sie kontrolliert gesprengt. Für die Aktion mussten rund 450 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Auch der Schiffsverkehr auf der Elbe wurde vorübergehend gestoppt.

