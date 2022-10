Bombe aus Kriegszeiten vor Helgoland gefunden Stand: 28.10.2022 12:00 Uhr Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegt unmittelbar vor der Landungsbrücke von Helgoland. Die Polizei berät nach eigenen Angaben noch, wie sie nun mit der Fliegerbombe verfährt.

Die Bombe liegt unter Wasser direkt in der Einfahrt zum Anleger von Helgoland - also am Unterland der Insel. In diesem Bereich sind viele Hotels und Ferienwohnungen angesiedelt. Auch das Krankenhaus liegt hier. Der Kampfmittelräumdienst ist schon vor Ort. Die Bombe wiegt nach Angaben von Experten ungefähr eine Tonne.

Sprengen unter Wasser oder Abtransportieren?

Wie es jetzt genau weitergeht, will der Kampfmittelräumdienst in den nächsten Stunden entscheiden. Mögliche Optionen wären ein Abtransport an einen sicheren Ort, um die Bombe dort zu entschärfen. Auch eine kontrollierte Sprengung unter Wasser käme in Frage, hieß es. Dann müsste ein Sperrradius eingerichtet und die Umgebung um den Fundort evakuiert werden. Die Bombe soll laut Polizei noch heute unschädlich gemacht werden.

