Bombe am Stadion von Holstein Kiel entschärft

Experten vom Kampfmittelräumdienst haben die amerikanische Fliegerbombe am Kieler Holsteinstadion erfolgreich entschärft. Laut Polizei kam es beim Kopfzünder der Bombe zu Komplikationen, weil er deformiert war. Deswegen musste ein Wasserschneider eingesetzt werden. "Das ist komplizierter und nimmt mehr Zeit in Anspruch", erklärte Stephanie Saß von der Polizei. Die Aktion begann um 12.30 Uhr und dauerte rund zweieinhalb Stunden. Jetzt können die etwa 2.600 Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben.

Zweite Bombe an Holsteinstadion seit Jahresbeginn

Der Blindgänger mit Kopf- und Heckzünder wurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt. Erst im Februar war am gleichen Standort eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Im Mai gab es jeweils eine Entschärfung im Stadtteil Elmschenhagen und im Stadtteil Wellingdorf.

