Bohrtürme in Bad Segeberg - Bühnenbild für Karl-May-Spiele Stand: 28.04.2022 15:51 Uhr Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Dafür werden auf der rund 100 Meter langen Bühnen riesige Kulissen montiert.

Gibt es unter der halbrunden, staubigen Bühne am Bad Segeberger Kalkberg etwa ein nicht erschlossenes Erdöl-Vorkommen? Aus der Ferne könnte man das vermuten, denn gerade entstehen auf dem Gelände der Karl-May-Spiele zwei riesige Bohrtürme - zwölf Meter hoch und über drei Meter breit. Allerdings werden die Türme nicht von einem Mineralölkonzern errichtet, sondern von einem Bühnenbildner.

Öltürme für den Ölprinzen

Weitere Informationen Karl-May-Spiele 2022: Erste Aufführungen im Juni Nach der Corona-Zwangspause hat nun der Ticket-Verkauf begonnen. Vor 7.700 Zuschauern soll der "Ölprinz" am Kalkberg Premiere feiern. mehr

Leif-Erik Heine arbeitet normalerweise am Theater. In diesem Jahr versetzt der in Berlin lebende Bühnenbildner die Szenerie am Kalkberg sprichwörtlich in Goldgräberstimmung. Denn dieses mal steht Karl Mays "Der Ölprinz" auf dem Spielplan und da geht es eben um die Suche nach dem schwarzen Gold.

So hängt nun die Spitze eines Ölturmes am Haken eines modernen Baukrans und fliegt über die Bühne. Im dumpfen Brummen der Motoren gibt Heine Anweisungen: "Wenn es geht, muss der Turm noch näher an den Felsen ran." Auch wenn es auf so einer großen Bühne nicht danach aussieht, aber hier ist Augenmaß gefragt. Schließlich darf im Sommer nichts schief gehen, wenn Darsteller und Stuntleute auf den Plattformen der Öltürme kämpfen.

Der Kindheitstraum eines Bühnenbildners

Für Leif-Erik Heine ist das Bühnenbild für die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg eine neue Herausforderung. Der Bühnenbildner ist zum ersten Mal Teil des künstlerischen Teams: "Die Dimensionen sind wesentlich größer als alles, was ich bisher gemacht habe. Hier habe ich eine Fläche von 80 Mal 100 Meter und zwölf Meter hohe Türme." Trotzdem sei dieser Auftrag ein Kindheitstraum für ihn.

Noch gibt es viel zu tun, bis das komplette Bühnenbild fertig ist. Treppen müssen gebaut und künstliche Felsen platziert werden. Im Mai finden noch die Konzerte am Kalkberg statt. Danach bleiben den Bühnenbauern nur noch wenige Tage Zeit, bis alles fertig sein muss. "Der Ölprinz" feiert dann am 25. Juni Premiere.

Weitere Informationen Winnetou reitet wieder: Karl-May-Spiele finden statt Nach zwei Jahren Corona-Pause soll "Der Ölprinz" dieses Jahr in Bad Segeberg aufgeführt werden. In den Hauptrollen sind alte und neue Gesichter. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 28.04.2022 | 19:30 Uhr