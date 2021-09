Bohren für die neue Levensauer Hochbrücke Stand: 01.09.2021 19:26 Uhr Die alte Levensauer Hochbrücke muss ersetzt werden. Der Neubau soll in fünf Jahren stehen. Die Bauarbeiten dafür laufen schon.

Meter für Meter fräst sich der Bohreimer in die Erde. Noch geht es leicht, aber ab etwa 12 Metern wird das Bohren in der harten Erde auch für schweres Gerät schwierig, erzählen Polier David Rudigier und Projektleiter Andreas Rasmus vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Kiel-Holtenau.

Sie bohren an der Alten Levensauer Hochbrücke des Nord-Ostsee-Kanals bei Kiel, um einen von 36 Pfeilern zu setzen. Das Ziel: Ein Backsteinbau auf der Südseite des Kanals soll erhalten bleiben. Denn hier überwintern jedes Jahr etwa 5.000 Fledermäuse - im Widerlager der Levensauer Hochbrücke.

Volle Konzentration des Maschinenführers

Die marode, alte Brücke soll bis 2026 ersetzt werden. Der Bautrupp des WSAs arbeitet deshalb an den Sicherungen, die den Hang und das Widerlager stützen sollen, damit ein neuer Brückenbogen gebaut werden kann. Der Maschinenführer muss sich konzentrieren, die Bewegungen seines 100 Tonnen schweren Bohrgerätes immer wieder ausgleichen. "Wir haben vorgegebene Schablonen in der Bodenplatte. Das Bohrgerät stellt sich genau über das Loch und lotet sich genau ein, dass das genau senkrecht runter geht", erklärt Polier Rudigier. Gleichzeitig müssen alle aufpassen, dass die Bohrlöcher nicht wieder in sich zusammensacken. Hier hilft das Stützmittel Betonit, so Rudigier.

Anschließend kommen vier Tonnen schwere Elemente in jedes Bohrloch und der Beton wird dann über Schüttrohre eingeführt. Für einen Erdpfeiler brauchen sie zwei Tage. Bis die Fledermäuse Ende September zum Überwintern kommen, muss ihr Bautrupp hier oben fertig sein.

