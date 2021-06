Stand: 29.06.2021 10:20 Uhr Bönningstedt: Dach von Wohnhaus mit Supermarkt brennt

In Bönningstedt (Kreis Pinneberg) brennt das Dach eines Wohnhauses mit einem Supermarkt im Erdgeschoss an der Bundesstraße 4. Nach Angaben der Leitstelle wurde mindestens eine Person verletzt. Die B4 ist wegen des Einsatzes voll gesperrt. Mehrere Wehren aus der Umgebung sind vor Ort. Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle in Elmshorn hatte ein Passant gegen 9.30 Uhr Rauch aus dem Dach aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert.

Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Weitere Informationen in Kürze

