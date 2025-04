Stand: 22.04.2025 06:33 Uhr Böklund: Fahrerkabine von Milchlaster fängt Feuer

In Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Ostermontag gegen 20 Uhr die Fahrerkabine eines an der Kattberger Straße geparkten Milchlasters in Brand geraten. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Angaben zu Schadenshöhe und Brandursache gibt es laut Polizei noch nicht. Die drei freiwilligen Wehren aus Böklund, Süderfahrenstedt und Stolk (alle Kreis Schleswig-Flensburg) waren im Einsatz und konnten den Brand schnell löschen. Das teilt die Leitstelle mit.

