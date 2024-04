Stand: 11.04.2024 10:24 Uhr Blumendiebe in Geesthacht unterwegs

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Unbekannte Blumenzwiebeln und Stauden gestohlen, die die Städtischen Betriebe zum Beispiel am Krügerschen Haus gerade erst gepflanzt hatten. Laut Stadt ist das dieses Jahr bereits zum zweiten Mal passiert. Auch aus Blumenkübeln an den Sitzterrassen am Geesthacher Hafen wurden Pflanzen gestohlen. Am Fährstieg, auf dem Mittelstreifen der Berliner Straße und in der Nähe der Minigolf-Anlage am Uferpark wurden außerdem Narzissen abgeschnitten und mitgenommen. Der Schaden beträgt etwa 850 Euro.

