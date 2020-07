Stand: 09.07.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Blühstreifen mitten im Feld für die Artenvielfalt

Um gegen das Insektensterben anzugehen, haben viele Landwirte auf ihren Ackerflächen Bereiche mit verschieden blühenden Pflanzenarten angelegt, um den kleinen Tieren Lebensraum zu schaffen. Diese Blühstreifen befinden sich zum Beispiel auf den Flächen des Guts Panker an der Hohwachter Bucht (Kreis Plön). Das Besondere hier: Der blühende Streifen führt nicht etwa am Rand entlang, sondern mitten durchs Feld, auf einer Fläche von etwa 20.000 Quadratmetern.

"Vorteile durch Unterbrechung der Struktur"

Heinrich von der Decken hat sich ganz bewusst dafür entschieden. "Wenn man Biologen Glauben schenken darf, soll die Unterbrechung einer großen Struktur Vorteile für die Artenvielfalt und die Biodiversität haben", sagt der Gutsverwalter. Dass viele verschiedene Insektenarten über seine Felder schwirren, stärkt seine Überzeugung.

Die Blumenwiese, die sich durch sein Weizenfeld zieht, habe kaum Arbeit gemacht, sagt der Landwirt. Die Saat vom letzten Jahr sei wieder aufgegangen, nur der Boden habe im Frühjahr etwas aufgelockert werden müssen.

Blühstreifen mitten im Weizenfeld NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 08.07.2020 20:20 Uhr Autor/in: Lena Hillgruber / Annafried Stürmer Mehr und mehr Landwirte legen mittlerweile Blühstreifen im großen Stil an. Einer dieser landwirtschaftlichen Betriebe ist Gut Panker an der Hohwachter Bucht. Dort laufen die Flächen sogar mitten durchs Feld.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Land und Bevölkerung unterstützen finanziell

Der Landwirt hat nach eigenen Angaben anfangs etwa 8.000 Euro für den 20.000-Quadratmeter-Blühstreifen in die Hand genommen. Andere Flächen würden mittlerweile durch Blühpatenschaften in der Bevölkerung aus der Umgebung finanziert. Und auch das Land unterstützt Landwirte wie von der Decken mit dem Programm "Schleswig-Holstein blüht auf".

Spaziergänge ins Feld sind ausdrücklich erlaubt

Von der Decken betont, dass ein Spaziergang ins Feld ausdrücklich erlaubt sei: Zu den Blühflächen von Gut Panker hat der Landwirt gemähte Zugänge zu den Radwegen anlegen lassen. Doch wo Blumen wachsen, wächst kein Getreide - und es macht Arbeit. Für den Gutsverwalter kein Problem, im Gegenteil: "Wenn man selbst in die Blühstreifen geht und sieht, was für ein Leben da ist, dann ist das das beste Argument, es in den nächsten Jahren wieder zu machen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 08.07.2020 | 20:20 Uhr