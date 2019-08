Sendedatum: 06.08.2019 12:00 Uhr

Blog: Öffnung des zweiten Tresors dauert noch

Sie geben schon seit Langem Rätselraten auf: Seit Jahrzehnten stehen zwei Tresore im Lübecker Rathaus - ungeöffnet. Niemand weiß, was sich in den beiden Schränken befindet. Das soll sich nun ändern. Experten versuchen heute mit schwerem Gerät die beiden vermutlich aus den 1950er-Jahren stammenden Tresore zu öffnen. Wir berichten im Multimedia-Blog.

Über den Inhalt wird eifrig spekuliert

Unsere Hörer und Online-Nutzer lassen ihre Phantasie spielen und spekulieren, was wohl in dem zweiten Tresor drin sein mag. Hier eine kleine Auswahl:

Was ist drin im Tresor von Lübeck?

























Wir bleiben dran

Die Experten können nicht genau sagen, wie lange sie für den zweiten, großen Tresor benötigen werden. Unsere Reporter bleiben dran und melden sich hier, sobald es Neuigkeiten aus dem Lübecker Rathaus zu berichten gibt.

Presse räumt den Flur

Die Journalisten verlassen das Lübecker Rathaus. Gleich laufen die nächsten neugierigen Besuchergruppen über den Flur. Die wollen aber nicht den Tresor, sondern das altehrwürdige Rathaus bestaunen.

Kann noch lange dauern

Die Schlüsseldienstmitarbeiter schätzen, dass sie noch mindestens sechs Stunden werkeln werden. Es kann auch sein, dass sie heute nicht mehr fertig werden und der Safe erst morgen offen ist.

Und nun der zweite Panzerschrank

Die Flex-Experten schließen wieder die Büro-Tür. Die Fachleute nehmen sich nun den großen Tresor vor. Jetzt surrt es wieder. Ab und zu sind auch Hammerschläge zu hören.

Bürgermeister zufrieden

"Da haben wir doch mehr gefunden, als erwartet", freut sich Bürgermeister Jan Lindenau. Die Münzen wolle die Stadt aber nicht im Internet meistbietend verkaufen, scherzt Lübecks Verwaltungschef. Der Fund soll vielmehr archiviert werden.

Bürgermeister Lindenau freut sich über Münzen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.08.2019 09:50 Uhr Lübecks Bürgermeister Lindenau zeigt den Inhalt des ersten, kleinen Tresors. Neben Eintrittskarten sind auch Münzen darin. Die Öffnung des zweiten Tresors benötigt aber noch einige Stunden.







Ordner-Bänder sind auch dabei

Im kleinen Tresor liegen auch Ordner-Bänder für den Oberarm, rot und weiß, in den Farben Lübecks. Vermutlich wurden sie von Personal getragen, das für die Eingangskontrolle ins Rathaus zuständig war oder bei städtischen Veranstaltungen für Ordnung sorgen sollte. Das vermutet jedenfalls Lübecks Archivdirektor Dr. Lokers, der das Öffnen der Schränke auch gebannt verfolgt.

Auch Eintrittskarten im Tresor

Zum Fund gehören auch mehrere Rollen Eintrittskarten für eine Rathausführung. 1,50 DM steht darauf. Muss schon einige Jahre her sein. Aktuell kostet eine Sightseeing-Tour durch das Rathaus 4 Euro.

Der kleine Tresor ist offen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.08.2019 09:30 Uhr Die sogenannte "Keksdose" haben die Experten in wenigen Minuten geöffnet. Darin findet Bürgermeister Lindenau etwa 20 Münzen und Rollen mit Eintrittskarten für Rathausführungen.







Bürotür geht auf

Der kleine Tresor ist aufgeflext. Bürgermeister Lindenau darf die Tür des Panzerschranks öffnen: "Oha, Münzen mit dem Konterfei von Thomas Mann drauf." Etwa 20 Taler sind es, in weißen Kästchen. Vielleicht so etwas wie Ehrenmedaillen, schätzt Lindenau.

Wie beim Zahnarzt

Es hört sich an wie in einer Zahnarztpraxis. Durch die verschlossene Holztür von Büroraum 8 hören die Wartenden im Rathaus-Flur ein unangenehmes Surren und quietschen. Nur ohne die Schreie eines Patienten...

Experte vom Schlüsseldienst erklärt die Öffnung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.08.2019 08:30 Uhr Einer der Tresor-Experten vom Schlüsseldienst erklärt, wie er vorgehen wird und was die Schwierigkeiten bei dem Auftrag sind. Die "Keksdose" wird schnell gehen, der große Schrank braucht Zeit.







Presse muss draußen bleiben

Die Tür geht jetzt zu. Kameraleute, Tontechniker, Radioreporter, Zeitungsredakteure – sie alle dürfen überraschend nicht mit dabei sein, wenn der Schlüsseldienst die Flex ansetzt. Grund: die Staubentwicklung sei zu hoch, so die Fachleute.

"So viel Presse?!"

Damit haben die Schlüsseldienst-Mitarbeiter nicht gerechnet: "Das hatten wir noch nie. So viele Kameras bei einer Tresor-Öffnung", sagt einer der beiden Experten. So viel Aufmerksamkeit sei zwar nicht sein Ding, er wolle sich aber dadurch nicht verrückt machen lassen.

Lübecks Bürgermeister ist gespannt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.08.2019 08:00 Uhr Auch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau weiß nicht, was sich in den Schränken befindet. Er hofft auf Goldbarren - aber er weiß auch, dass dies eher unwahrscheinlich ist.







Fachleute kommen

Ihr großer Auftritt. Alle Kameras sind auf die Tresor-Öffner in ihrer schwarzen Arbeitskleidung gerichtet. Zwei Männer mit Koffern in der Hand. Sie wollen allerdings "unter Auschluss der Öffentlichkeit" arbeiten. Heißt: alle müssen das Zimmer räumen. "Zu gefährlich", heißt es.

Schlüsseldienst lässt noch auf sich warten

Die Tresor-Knacker sind noch nicht da. Sie sollen sich aber laut Stadt-Sprecherin Dorel im Vorfeld schon zum Schwierigkeitsgrad geäußert haben: Der kleine Tresor sei ja nicht mehr als eine Keksdose. Beim großen Panzerschrank könnte es schon schwerer werden, heißt es.

Panzerknacker in Lübeck: Rätsel um alte Tresore NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 06.08.2019 08:00 Uhr In wenigen Minuten werden Experten zwei alte Tresore im Lübecker Rathaus öffnen. Seit den 1950er-Jahren sind die Schränke verschlossen und niemand weiß, was sich darin verbirgt.







Wilde Spekulationen

Unter Rathaus-Mitarbeitern wird spekuliert: Ist nichts in den Tresoren oder nur belanglose Aktenordner? Bürgermeister Jan Lindenau hofft und grinst: "Vielleicht sind da ja ein paar Goldbaren drin, um Lübecks Schulden abbauen zu können."

Warten auf "Panzerknacker"

Eine Spezialfirma soll anrücken, um die Tresore zu öffnen. Es ist ein bisschen wie die bange Frage beim Zahnarzt: Geht es schnell und schmerzlos oder wird ewig gebohrt und gezogen? Wahrscheinlich müssen die Fachleute flexen oder auch schweißen. Deshalb ist der Raum mit Abdeckfolie ausgelegt.

Großes Medieninteresse

Alle wollen wissen, was drin ist. Die Kollegen vom Fernsehen, vom Radio und der Zeitung positionieren sich in dem Raum, in dem die Panzerschränke geöffnet werden sollen. Zwei Tresore sind zu knacken: Ein kleiner dunkelgrüner im Minibar-Format und ein mehr als 1,50 Meter hoher, der rund eine Tonne auf die Waage bringt.

Was ist drin?

Über den Inhalt herrscht Rätselraten. "Es könnten sich Bargeld oder Dokumente drin befinden, doch die Schränke könnten genauso gut leer sein", sagte Stadtsprecherin Nicole Dorel.

