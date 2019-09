Stand: 24.09.2019 13:13 Uhr

Blockade von Yara-Werk in Brunsbüttel geht weiter

Bei den Protesten rund um das Chemiewerk der Firma Yara im Industriegebiet von Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist es in der Nacht zu Zwischenfällen gekommen. Laut Polizei hatten sich insgesamt zwölf Teilnehmer der Proteste Zugang zum Firmengelände verschafft. Acht wurden demnach in Gewahrsam genommen. Vier Demonstranten gelang es, sich auf dem Podest eines Wassertanks festzuketten. Einsatzkräfte haben die Ketten inzwischen entfernt. Die Demonstranten waren zwischenzeitlich mit Decken versorgt worden, weil sie Unterkühlungserscheinungen hatten, sagte ein Sprecher. Einige Demonstranten versuchten am Mittag, eine andere Werkszufahrt zu erreichen. Mittlerweile hat sich die Lage vor Ort wieder beruhigt.

Klima-Aktivisten protestieren vor Düngerfabrik Schleswig-Holstein Magazin - 23.09.2019 19:30 Uhr Rund 300 Umweltschützer haben in Brunsbüttel die Zufahrt zum norwegischen Konzern Yara blockiert, der unter anderem Chemikalien für die Landwirtschaft herstellt.







Aktivisten wollen Werksproduktion zeitweise stoppen

Die Fabrik in Brunsbüttel gehört zum norwegischen Yara-Konzern. An dem Standort an der Elbe produziert das Unternehmen nach eigenen Angaben mit großem Energieaufwand verschiedene Produkte - unter anderem Stickstoff, der später für die Produktion von Düngemitteln gebraucht wird. In einer Harnstoffanlage entsteht unter anderem der Diesel-Zusatz AdBlue. In der Region gehört das Werk nach Angaben des Umweltbundesamtes zu den Haupt-Emittenten von Kohlenstoffdioxid. Die Aktivisten wollen die Produktion von Yara nach eigenen Angaben zumindest zeitweise stoppen.

Yara-Betrieb eingeschränkt

Aktivisten vor dem Yara-Werk in Brunsbüttel























Mehrere Hundert Umweltschützer blockieren den Betrieb seit gestern Mittag und protestieren für eine Agrarwende und mehr Klimaschutz. Etwa zehn Aktivisten hatten am Montagabend eine dritte, notdürftig eingerichtete Zufahrt zu dem Gelände der Fabrik blockiert. Kurzzeitig konnte kein Fahrzeug das Werk verlassen - auch nicht die eingesetzten Polizisten. Der Einsatzleiter der Polizei ließ die Blockade gegen 21 Uhr räumen. Bereitschaftspolizisten aus Baden-Württemberg trugen die Aktivisten ohne Widerstand weg.

