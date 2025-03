Blitzer-Bilanz 2024: Mehr Verstöße, mehr Einnahmen in SH Stand: 18.03.2025 05:00 Uhr Auf den Straßen in SH sind 2024 mehr Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen worden als im Vorjahr. Der "erfolgreichste" Blitzer steht an der A7. Ein Kreis hat die Einnahmen durch Bußgeldbescheide fast verdoppelt.

von Hauke Bülow

Mehr als 40 Millionen Euro haben die Kreise und kreisfreien Städte im Jahr 2024 durch Blitzerbescheide (Buß- und Verwarngelder) eingenommen. Das ist das Ergebnis einer NDR Umfrage. Die meisten Kreise und Städte haben demnach im vergangenen Jahr einen Zuwachs der Verstöße festgestellt.

Kreise nehmen mehr Geld durch Blitzer ein als erwartet

Besonders stark stieg die Zahl der Bescheide im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wo sich die Fälle im Vorjahresvergleich beinahe verdoppelt haben, von 53.600 im Jahr 2023 auf 94.000 im Jahr 2024. Entsprechend hoch auch die Einnahmen des Kreises: Sie lagen im vergangenen Jahr bei fast 7,9 Millionen Euro. Auch der Kreis Stormarn verzeichnete im vergangenen Jahr mit 4,65 Millionen Euro deutlich mehr Einnahmen als er selbst zunächst erwartet hatte - die Verwaltung hatte ursprünglich mit 3,3 Millionen Euro gerechnet.

Kiel: 117.600 Mal gab es Post wegen Blitzern

Wo genau in Kiel die ertragreichsten Blitzer stehen, konnte die Stadt nicht mitteilen. Allerdings ist die Landeshauptstadt auch Hauptstadt der Blitzerbescheide. Knapp 111.700 solcher Briefe hat Kiel ausgestellt und damit fast fünf Millionen Euro eingenommen. Das ist zwar etwas weniger als im Vorjahr, im landesweiten Vergleich allerdings ein sehr hoher Wert.

Hinweis: Die Stadt Lübeck hat bislang nicht auf unsere Anfrage reagiert. Die Daten der Hansestadt werden nachgepflegt.

Blitzer an der A7: 60.000 Mal ausgelöst, Rekord: 700 Euro Bußgeld

Die mit Abstand aktivsten Blitzer 2024 stehen vor der Rader Hochbrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal (Kreis Rendsburg-Eckernförde). In beide Richtungen der A7 wurden mehr als 60.000 Verkehrssünder erwischt. Der schnellste von ihnen: Ein Fahrer aus Bayern. Er raste mit 147 km/h in die Radarfalle, 87 km/h zu viel. Er musste 700 Euro Bußgeld zahlen und den Führerschein für drei Monate abgeben. Auch am Rendsburger Kanaltunnel sahen viele Verkehrsteilnehmer "Rot" - hier wurden mehr als 23.300 Verfahren eingeleitet.

B76, B5, B200, B207 und B507: Hier fahren viele zu schnell

In Ostholstein hat ein mobiler Blitzer besonders häufig ausgelöst: am Ende der A1 am Beginn der B207. Auch auf der B501 Höhe Brodau und der B76 Höhe Middelburg wurden laut Kreis viele Verkehrsteilnehmer geblitzt. In Kreis Pinneberg löste die Radarfalle in Schenefeld mit 2.673 Fällen am häufigsten aus. In Bilsen sorgte der Blitzer für 1.805 Bußgeldfälle. In Flensburg sind mehr als 680 Verstöße an der B200-Abfahrt Zentrum gezählt worden. Im Kreis Herzogtum Lauenburg wurden die meisten Verkehrssünder in Mölln und Lauenburg erwischt. In Heiligstenstedten im Kreis Steinburg haben die Behörden im September an der B5 geblitzt. In sechseinhalb Stunden 1.164 Buß- und Verwarnungsgeldfahren eingeleitet, elf Fahrer mussten ihren Führerschein vorübergehend abgeben.

Vandalismus: Viele Blitzer in SH beschädigt

Den Frust der Autofahrer bekommen neben den Beschäftigten in der Verkehrsüberwachung vor allem die Radarfallen selbst ab. Immer wieder werden nach Angaben der Kreise und kreisfreien Städte Anhänger besprüht oder mit Aufklebern beklebt. In Brammer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben die Täter einen Blitzer-Anhänger vermutlich mit einem Hammer zertrümmert. Auch die Antennen zur Datenübertragung auf dem Dach des Trailers wurden zerstört. An der B207 bei Talkau (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Unbekannte eine mobile Radarfalle in der Weihnachtszeit 2024 komplett in Pink eingefärbt. Nach Angaben des Kreises Plön werden jedes Jahr 10 bis 20 Beschädigungen an Blitzern festgestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr