Stand: 28.07.2020 09:12 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Blitze schlagen in Lübeck häufiger ein

Lübeck hat im vergangenen Jahr zu den Blitzhochburgen in Deutschland gehört. Nach Speyer und Rostock wies die Hansestadt die dritthöchste Blitzdichte auf. Das geht aus Messungen des Blitz-Informationsdienstes von Siemens hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach wurden in Lübeck 2,5 Erdblitze auf einer Fläche von 1.000 mal 1.000 Metern registriert, in Speyer waren es 3,1 und in Rostock 2,6 Einschläge pro Quadratkilometer. Blitzärmste Bundesländer waren Hamburg und Bremen mit 0,50 und 0,53. Bundesweiter Durchschnitt waren den Angaben zufolge 0,9 Einschläge pro Quadratkilometer. Bei der Blitzdichte lagen Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen mit Dichten von 2,16 bis 0,96 vorne.

Ein Jahr der seltenen Einschläge

"In Deutschland gab es vergangenes Jahr 329.000 Einschläge - so wenige wie noch nie seit dem Start des Blitzatlasses im Jahr 2007. Damals waren es mehr als eine Million. "Es war schlicht zu trocken, denn Gewitter benötigen Hitze und Feuchtigkeit", sagte Stephan Thern, Leiters der Blitzinformationsdienstes. Dass es in Lübeck trotz des trockenen Sommers 2019 relativ viele Blitze gegeben habe, liege vermutlich an der Nähe zur Ostsee, sagte Thern. Die stärkste Gewittertätigkeit in Deutschland gab es 2019 in den Sommermonaten Juni und Juli.

Messdaten für Versicherer

Siemens misst die Einschläge mit Antennen, die das elektromagnetische Signal eines jeden Blitzes wahrnehmen. Damit kann Siemens den Einschlagsort auf weniger als 100 Meter genau bestimmen. Die Messdaten sind unter anderem für Versicherer wichtig, die nach Unwetterschäden zahlen sollen.

Was passiert bei einem Gewitter?

Eine Gewitterwolke entsteht, wenn heiße und kalte Luftmassen aufeinander treffen. In der Wolke bilden sich Wasser- und Eisteilchen, die sich elektrisch aufladen. Es baut sich ein Spannungsfeld auf, das mehrere hundert Millionen Volt beträgt. Schließlich gibt es einen gigantischen Kurzschluss und ein Blitz erleuchtet den Himmel.

