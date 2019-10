Stand: 14.10.2019 19:23 Uhr

Blindgänger neben Raffinerie Heide entdeckt

Die Experten vom Kampfmittelräumdienst des Landes haben in diesen Tagen viel zu tun: Erst am Wochenende mussten sie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Kiel entschärfen. Jetzt haben sie einen Blindgänger in der Gemeinde Lieth bei Heide (Kreis Dithmarschen) gefunden. Die Bombe liegt nach Angaben der Polizei in etwa drei Metern Tiefe unter einem Feldweg direkt neben einer Erdöl-Raffinerie. Am Montag haben Arbeiter damit begonnen, das Gelände für die Entschärfung vorzubereiten.

Bombe neben Erdöl-Raffinerie wird entschärft Schleswig-Holstein Magazin In der Gemeinde Lieth haben Fachleute eine Bombe direkt neben einer Erdöl-Raffinerie entdeckt. Mittwoch soll der Blindgänger entschärft werden. Die Vorbereitungen laufen.







Bombe liegt unter dem Werkszaun

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes hätten den Blindgänger auf alten Luftbildern entdeckt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Itzehoe im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Um was für eine Bombe es sich handelt, gab er noch nicht bekannt. Direkt neben dem Fundort am Sicherheitszaun des Werkes befindet sich das Lager der Raffinerie mit etwa 50 großen Tanks. Das Unternehmen produziert nach eigenen Angaben unter anderem Flüssiggas, Treibstoffe für Autos und Flugzeuge, Heizöl und Bitumen.

Etwa 150 Anwohner müssen Häuser verlassen

Um die Anlagen und die Häuser in Lieth zu schützen, soll laut Polizei ein Sandwall aufgeschüttet werden, bevor die Entschärfer am Mittwochnachmittag mit ihrer Arbeit beginnen. Bis 13 Uhr müssen nach Angaben der Beamten etwa 150 Dorfbewohner vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. Sie werden mit Handzetteln informiert und können im Seniorenheim an der Dorfstraße unterkommen. Es ist mehr als 500 Meter vom Fundort entfernt und muss deshalb nicht geräumt werden. Auch die nahe gelegene Bundesstraße 5 in Hemmingstedt, die Autobahn 23 und die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Sylt befinden sich demnach außerhalb des Sperrbereichs und bleiben am Mittwoch voraussichtlich befahrbar.

Ziel von Luftangriffen

Die Raffinerie wurde nach Angaben des jetzigen Betreibers 1944 durch mehrere Luftangriffe zerstört. 1947 begann der Wiederaufbau. Seit Jahrzehnten wurde rund um das Werk nach Angaben von Lieths Bürgermeister Reimer Witt kein Blindgänger gefunden.

