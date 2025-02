Blindgänger in Schwentinental entschärft Stand: 13.02.2025 12:04 Uhr In Schwentinental bei Kiel ist am Donnerstagvormittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft worden. Anwohnerinnen und Anwohner durften gegen 10.50 Uhr in ihre Häuser zurückkehren.

Der Kampfmittelräumdienst hat am Donnerstagvormittag einen rund 250 Kilogramm schweren Blindgänger in Schwentinental in der Straße "Am Klinkenberg" (Kreis Plön) entschärft. Laut Polizei verlief die Entschärfung problemlos. Da sich die Straße am äußersten Rand der Stadt befindet, mussten vorab nur wenige Menschen bis 10 Uhr ihre Häuser verlassen. Bereits etwa 50 Minuten später konnten sie zurückkehren.

Sechs Haushalte waren von Entschärfung betroffen

Rund 20 Personen aus sechs Haushalten waren von der Evakuierung betroffen. Konkret waren es laut Polizei die Adressen: Am Klinkenberg 7, Raisdorfer Holz 24, 49, 51, 53 sowie Rönner Weg 32. Die Polizei hatte die umliegenden Straßen gesperrt und konnte um 10:20 Uhr mit der Entschärfung beginnen.

Verdachtspunkt auf Luftbildern entdeckt

Im Zuge von Bauarbeiten wurden alte Luftbilder ausgewertet. Die Tiefensondierung bestätigte dann einen ersten Verdacht: Im Erdreich befand sich eine alte, US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

