Blauzungenkrankheit in Schleswig-Holstein angekommen Stand: 08.08.2024 16:23 Uhr Die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit breitet sich deutschlandweit aus - und ist nun auch in Schleswig-Holstein angekommen. Das Virus wurde jetzt in den Kreisen Steinburg, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg nachgewiesen.

Es sind vor allem Schafe und Rinder, die sich mit der sogenannten Blauzungenkrankheit infizieren. Doch auch Ziegen, Alpakas, Lamas und Wildwiederkäuer können sich anstecken. Seit dem Herbst vergangenen Jahres breitet sich das Virus BTV-3 in Mitteleuropa aus. Nach Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hessen und Rheinland-Pfalz sind jetzt auch Fälle in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Das Landwirtschaftsministerium betont, dass für Menschen keine Gefahr besteht - der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten bleibt unbedenklich.

Schwerwiegende Folgen für Tierhalter

Doch für Tierhalter in Schleswig-Holstein hat das Auftreten der Erkrankung weitreichende Folgen: Der Transport von empfänglichen Tieren wie Rindern und Schafen in andere EU-Staaten oder in Bundesländer, in denen der Erreger bisher nicht nachgewiesen wurde, ist nun stark eingeschränkt.

Die Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium, Anne Benett-Sturies, sieht für die Betriebe eine "erhebliche wirtschaftliche Betroffenheit." Wertvolle Zuchttiere könnten nicht mehr exportiert werden, so die Staatssekretärin im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein.

Land rät zur Impfung

Sie appelliert an die Tierhalter, ihre Bestände aufmerksam zu beobachten und Tiere impfen zu lassen. "Diese Impfung ist der einzig wirksame Schutz gegen den Eintrag der Blauzungenkrankheit in die Tierbestände", so Benett-Sturies.

Zwar verhindere die Impfung nicht sicher die Infektion der Tiere. Sie verringere oder verhindere aber klinische Symptome und die Anzahl der Todesfälle bei den infizierten Tieren. Die Landesregierung unterstützt die tierhaltenden Betriebe bei der Impfung.

Halter sollen Veterinäramt bei Auffälligkeiten informieren

Wenn Tierhalterinnen und Tierhalter, die bei ihren Tieren folgendes beobachten, sollen sie dies tierärztlich abklären lassen und ihr zuständiges Veterinäramt informieren:

Fieber

Fressunlust

Milchrückgang

gestörtes Allgemeinbefinden

gerötete Schleimhäute

Speichelfluss

Schwellungen von Kopf, Zunge und Lippen

Entzündungen der Euter- oder Klauenhaut

vermehrte Todesfälle

Um Fragen rund um die Blauzungenkrankheit zu beantworten, hat das Landwirtschaftsministerium ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Rufnummer (0431) 988 71 ist von Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr erreichbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.08.2024 | 16:00 Uhr