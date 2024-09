Stand: 18.09.2024 09:25 Uhr Blauzungenkrankheit breitet sich an der Westküste aus

Die Blauzungenkrankheit breitet sich immer weiter an der Westküste aus. Zunächst lag der Infektionsschwerpunkt im Kreis Nordfriesland. Dort gibt es mit rund 400 betroffenen Betrieben immer noch die meisten Fälle in ganz Schleswig-Holstein. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden im Kreis Dithmarschen mittlerweile ebenfalls 146 Rinder- und Schafbetriebe mit infizierten Tieren gezählt. Im Kreis Steinburgsind dem Veterinäramt 96 betroffene Betriebe bekannt.

Impfbereitschaft hat zugenommen

In Dithmarschen wie Steinburg war die Impfbereitschaft laut den Kreisverwaltungen anfangs eher gering, mit den ersten Fällen habe diese zugenommen. Zurzeit gelten in Dithmarschen demnach 29 Prozent der Schafe und zwölf Prozent der Rinder als geimpft, in Steinburg sind es 25 und 15 Prozent. Wie viele Tiere bereits an der Virusinfektion verstorben sind, ist laut den Kreisen Dithmarschen und Steinburg unklar.

