Bischof Magaard: "Virus darf nicht mitfeiern zu Weihnachten" Stand: 20.12.2020 06:00 Uhr Schleswig-Holsteins Landesbischof Gothart Magaard wünscht sich, dass sich die Menschen 2020 auf das Wesentliche der Weihnachtsgeschichte konzentrieren.

"Wir müssen größten Respekt vor dem Virus haben - aber es darf nicht mitfeiern", mahnt Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein gibt er zu bedenken, dass nach einem langen und schweren Jahr die Konzentration auf den Kern der Weihnachtsgeschichte auch Trost und Hoffnung geben könne.

Ein gemeinsames Lied am Heiligabend um 20 Uhr

Magaard bedauert, dass 2020 Gottesdienste ausfallen müssen, es kein gemeinsames Singen geben wird und auch persönliche Begegnungen - die zum Fest gehören - ausfallen müssen. Er fordert auf, aneinander zu denken, sich anzurufen, per Video zusammenzuschalten und mit Abstand in Kontakt zu bleiben. Damit Gemeinschaft fühlbar wird, fordert die Evangelische Kirche alle auf, wo immer sie sind, am 24. Dezember um 20 Uhr "Stille Nacht, heilige Nacht" anzustimmen.

Magaard: Im Dunklen leuchtet Licht sehr viel heller

Bischof Magaard meint, was ihn am meisten schmerze, sei das Schicksal einsamer Menschen. Gespräche und körperliche Zuwendung fehlten - dies sei mit die schlimmste Folge der Corona-Pandemie. Der Bischof sieht die Notwendigkeit, in diesem Jahr Weihnachten ganz anders zu feiern, aber auch als Chance, sich auf das Wesentliche der Weihnachtsbotschaft zu konzentrieren. Wenn es besonders dunkel sei, so Magaard, leuchte Licht sehr viel heller.

