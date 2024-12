Bis zur Brust im Schlamm: Mann versinkt fast komplett Stand: 17.12.2024 16:06 Uhr Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen bei Nahe im Kreis Segeberg ausrücken: Ein Mann war auf einer Wiese eingesunken. Gefunden wurde er nur durch Zufall.

Eine Person, die an der morastigen Wiese zwischen Oering und Nahe (Kreis Segeberg) unterwegs war, bemerkte nach Angaben der Rettungsleitstelle plötzlich Hilferufe. Ein verlassenes Fahrrad stand außerdem an einer naheliegenden Brücke. Die Person fand wenig später den 51-jährigen Mann. Er steckte nach Angaben der Feuerwehr bis zu den Achselhöhlen fest und war so tief eingesunken, dass er nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu befreien.

Feuerwehreinsatz dauert fast 90 Minuten

Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den Mann mit Hilfe von Steckleitern und Bergeschläuchen aus dem Schlammloch befreien, äußerlich trug er keine Verletzungen davon. Der Einsatz dauerte knapp 90 Minuten.

Mann kommt unterkühlt ins Krankenhaus

Die Feuerwehr schätzt, dass der Mann bis zu zwei Stunden auf der Wiese feststeckte, bevor er gefunden wurde. Er kam stark unterkühlt in ein Krankenhaus. Nach eigener Aussage soll der 51-Jährige laut Polizei selbst Geräusche gehört haben. Deshalb sei er auf die Wiese gegangen.

