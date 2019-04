Stand: 25.04.2019 15:33 Uhr

Bis Flensburg zu sehen: Riesige Rauchwolke über B200

In Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) an der B200 hat sich am Mittag eine riesige Rauchsäule gebildet. In der Straße Am Bahnhof brannten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb Hunderte alte Reifen. Laut Rettungsleitstelle war die Rauchwolke auch im 15 Kilometer entfernten Flensburg zu sehen. Rund 50 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren damit beschäftigt, die Flammen zu löschen und zu verhindern, dass die Flammen auf ein nebenstehendes Wohnhaus übergreifen. Aufgrund des starken Rauchs mussten zahlreiche Helfer Atemschutzmasken tragen. Neben Wasser wurde auch ein Schaummittel gegen die Flammen eingesetzt. Um an die Glutnester heranzukommen, wurde der Reifenstapel mithilfe eines Traktors auseinandergezogen. Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle.

Wanderup: Mit Schaum gegen Hunderte brennende Reifen











