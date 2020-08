Stand: 14.08.2020 14:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bildungsmonitor: Schleswig-Holstein auf Platz elf

Schleswig-Holstein stagniert im Ländervergleich bei der Bildung. In dem Bildungsmonitor 2019 des unternehmernahen Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) landet das Bundesland auf Rang elf - wie im Vorjahr. Sachsen steht in der Studie mit 66,9 Punkten auf Platz eins. Es folgen Bayern, Thüringen und Hamburg. Schleswig-Holstein rangiert bei 45,0 Punkten und hat damit um 0,7 Zähler zugelegt. Die Studie bewertet anhand von 93 Indikatoren in zwölf sogenannten Handlungsfeldern, inwieweit ein Bundesland Bildungsarmut verringert, zur Fachkräftesicherung beiträgt und Wachstum fördert.

Bildungsmonitor: SH im Länder-Ranking im unteren Mittelfeld NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 14.08.2020 13:00 Uhr Das Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft hat den jährlichen Bericht des Bildungsmonitors veröffentlicht: Im Gesamtvergleich bleibt Schleswig-Holstein im Länder-Ranking auf Platz elf.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Stärken: Zeiteffizienz und Bildungsarmut

Stärken bescheinigt die Studie Schleswig-Holstein weiterhin bei den Kriterien Zeiteffizienz und Bildungsarmut. Nur wenige Kinder würden verspätet eingeschult oder wiederholten eine Klasse, heißt es. Die Daten beziehen sich überwiegend auf das Jahr 2018. Als positiv wertete der Monitor angesichts der Corona-Pandemie auch, dass sich Schleswig-Holstein für das Schuljahr 2020/21 auf verschiedene Szenarien vorbereitet habe - sowohl auf den Regelbetrieb in Präsenz als auch auf Fernunterricht.

Schwächen: Förderinfrastruktur und Forschung

Schwächen sieht der Bildungsmonitor unter anderem in der Förderinfrastruktur und bei naturwissenschaftlichen Fächern an den Hochschulen. Zudem besuchten in Kitas und Schulen nur wenige Kinder Ganztagseinrichtungen. Besonders in der Sekundarstufe II müsse ein Lehrer vergleichsweise viele Schüler betreuen. Beim Kriterium Forschungsorientierung kam der Norden nur auf Rang 14. Bei der Zahl der Forscher an Hochschulen in Relation zur Wirtschaftskraft des Landes ist er Schlusslicht.

Weitere Informationen Schulstart in SH: Ringen um die Lehrerpräsenz Das Verwaltungsgericht in Schleswig entscheidet, ob Lehrkräfte vor Ort unterrichten müssen, obwohl sie zu einer Risikogruppe gehören. Bisher wurden nur wenige Fälle anerkannt. mehr Bildungsmonitor: Schleswig-Holstein rutscht ab Schleswig-Holstein ist im Bildungswesen im Ländervergleich einen Platz zurückgefallen. In der jüngsten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft landet das Land auf Platz elf. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2020 | 13:00 Uhr