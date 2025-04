Stand: 17.04.2025 16:37 Uhr Biker verletzt Kreis-Mitarbeiterin in Ostholstein

Nach einem Angriff auf eine Mitarbeiterin des Kreises Ostholstein sucht die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter. Der Motorradfahrer hatte am Mittwochmittag auf der K59 in Schashagen, Ortsteil Beusloe, angehalten und die 50-Jährige beleidigt - offenbar weil sie einen Blitzer aufbaute. Als die Frau nicht reagierte und sich umdrehte, trat der Motorradfahrer nach ihr und fuhr davon. Die Ostholsteinerin wurde dabei laut Polizei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Grömitz sucht Zeugen.

