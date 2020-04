Stand: 10.04.2020 12:12 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Bewohner nach Feuer in Eddelak vermisst

Nachdem am frühen Freitagmorgen in Eddelak (Kreis Dithmarschen) ein Reetdach gebrannt hat, wird der Bewohner des betroffenen Hauses vermisst. Das Feuer war laut Feuerwehr so stark, dass die Helfer nur von außen löschen könnte. 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, soll jetzt die Kripo klären.

Feuerwehr konnte Ruine noch nicht betreten

Nachbarn vermuten, dass der Bewohner während des Brands zu Hause war. "Sein Fahrrad steht am Haus, was laut dem Nachbarn deutlich für seine Anwesenheit spricht", sagte ein Feuerwehrsprecher. Am Freitagmittag konnten die Helfer die Brandruine noch nicht betreten.

