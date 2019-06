Stand: 17.06.2019 19:17 Uhr

Bewaffneter Mann nimmt Geisel in Lübecker JVA

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat ein Mann derzeit eine Frau in seiner Gewalt. Das bestätigte ein Sprecher des Justizministeriums. Der Mann ist nach Angaben der Polizei bewaffnet. Inzwischen hat die Polizei die Verhandlungen mit dem Täter aufgenommen, Einsatzkräfte stehen mit ihm in Verbindung, so die Polizei. Der Polizeieinsatz auf dem Gelände läuft bereits seit 15 Uhr. Zahlreiche Polizisten, zum Teil in zivil, und das SEK sind vor Ort.

Geiselnahme in Lübecker JVA Schleswig-Holstein Magazin - 17.06.2019 19:30 Uhr In der JVA Lübeck hat ein bewaffneter Mann eine Frau als Geisel genommen. Zahlreiche Polizisten aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern sind vor Ort.







Wie Polizeisprecher Stefan Muhtz mitteilte, werden weitere Polizeikräfte aus dem Land angefordert. Auch aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern kommen Einsatzkräfte. Hundestaffeln sollen nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ebenfalls im Einsatz sein. Weitere Angaben könne die Polizei derzeit aus taktischen Gründen weder zum Täter noch zum weiteren Vorgehen machen, so Muhtz. Das Gelände der JVA sowie die Zufahrt sind derzeit abgesperrt. Nach Informationen der "Lübecker Nachrichten" handelt es sich bei der Geisel um eine Psychologin.

JVA Lübeck: Mann hat Frau in seiner Gewalt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.06.2019 19:00 Uhr Autor/in: Katrin Bohlmann Großaufgebot in Lübeck: An der JVA hat ein Mann eine Frau in seiner Gewalt, wie das Justizministerium mitteilte. Inzwischen verhandelt die Polizei mit dem Täter.







Es ist nicht die erste Geiselnahme in der JVA Lübeck. Am Heiligabend 2014 hatten vier Männer einen Justizvollzugsbeamten in ihre Gewalt gebracht, um ihre Flucht aus dem Gefängnis zu erzwingen. Der Versuch scheiterte und die Männer wurden 2016 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2019 | 19:00 Uhr