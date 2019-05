Stand: 20.05.2019 05:00 Uhr

Wasserschutzpolizei: Weniger Stellen, wenige Bewerber

Die Zahl der Stellen bei der Wasserschutzpolizei wird kleiner - in den vergangenen drei Jahren ist sie von 260 auf 200 gesunken. Das schade der Arbeitsqualität, beklagt die Gewerkschaft der Polizei (GDP). Hinzu komme, dass es ein großes Nachwuchsproblem gebe, so der Landesvorsitzende der GdP, Torsten Jäger: "Wir brauchen in dem Bereich dringend eine Attraktivitätssteigerung durch verbesserte Chancen, Enddienstgrade zu erreichen - aber auch durch eine verbesserte Einstiegsbezahlung." Die Wasserschutzpolizei brauche eine hohe maritime Fachkompetenz. Nur durch gute Bezahlung könne die Behörde für passende Bewerber attraktiver sein als die Konkurrenz in der freien Wirtschaft.

GdP: Mehr Kontrollen verhindern Unfälle

Eine Folge der Personalknappheit laut GdP: Schiffskapitäne könnten nicht ausreichend kontrolliert werden. Durch mehr Personal bei der Wasserschutzpolizei ließen sich Unfälle verhindern, meint die Polizeigewerkschaft. Ein Beispiel: In der vergangenen Woche fuhr ein betrunkener Kapitän sein Schiff beim Auslaufen aus der Schleuse gegen die Mole in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen).

Gleiche Grenze wie im Auto: 0,5 Promille

Für Schiffskapitäne gelten die gleichen Regeln wie im Straßenverkehr: Die Promillegrenze liegt bei 0,5. Werden Passagiere oder gefährliche Güter transportiert, sogar bei 0,0. Kontrolliert wird stichprobenartig - zum Beispiel in Brunsbüttel, wenn Kapitäne vor der Schleuse halten oder auf der Kieler Förde. Bei Verstößen drohen Geld- oder sogar Freiheitsstrafen.

