Stand: 28.02.2025 16:12 Uhr Betrug per QR-Code: Lübecker Polizei warnt vor Quishing

Die Polizei in Lübeck warnt vor einer relativ neuen Betrugsmasche, dem sogenannten "Quishing". In der Hansestadt hat es nach Angaben der Beamten zuletzt mehrere Fälle davon gegeben. Bei dieser Betrugsmethode werden QR-Codes in gefakten E-Mails genutzt, zum Beispiel von der Hausbank, dem Handyanbieter oder der Post. So wollten die Täter ihre Opfer auf gefälschte Webseiten locken, um deren Daten zu stehlen. Solche Fälle wurden auch schon im Kreis Rendsburg-Eckernförde festgestellt. Die Polizei rät dazu, keine persönlichen Daten preiszugeben, selbst wenn die Anfrage glaubwürdig scheint.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Cyberkriminalität