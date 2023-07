Betriebsversammlung bei Autoliv: 500 Mitarbeiter vor dem Aus

Stand: 26.07.2023 10:29 Uhr

Bis Anfang 2025 will der schwedische Autozulieferer Autoliv seinen Standort in Elmshorn schließen. Was bedeutet das für die rund 500 Mitarbeitenden des Werks? Eine Betriebsversammlung soll Aufschluss geben.