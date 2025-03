Stand: 10.03.2025 08:09 Uhr Besserer Ostsee-Schutz: Beiräte aus Landwirtschaft gegründet

In fünf Modellregionen in Schleswig-Holstein haben sich Ostseebeiräte konstituiert. Das hat das Landwirtschaftsministerium in Kiel mitgeteilt. Die Beiräte sollen demnach freiwillige Maßnahmen für die Reduktion der Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft koordinieren und umsetzen. Unter den Modellregionen ist auch die Flensburger Förde und die Schleiregion (Kreise Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde). Die Beiräte bestehen unter anderem aus Vertreterinnen und Vertretern landwirtschaftlicher Betriebe und Verbände sowie der Wasser- und Bodenverbände.

Beiräte Bestandteil des Aktionsplanes Ostseeschutz

"Wir reden auch von Nutzungsänderung, zum Beispiel Wiederherstellung von Feuchtgebieten. Die Aufforstung oder die Herstellung von feuchten Ackersenken sind große Themen", sagt Thorsten Reinsch vom Landwirtschaftsministerium Schleswig-Holstein. Ende 2026 soll es erste Ergebnisse geben. Die Ostseebeiräte sind Teil des Aktionsplanes Ostseeschutz 2030, den die Landesregierung Ende vergangenen Jahres verabschiedet hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2025 | 09:30 Uhr