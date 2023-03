Beschlüsse der Ampel-Koalition: Kritik aus Schleswig-Holstein Stand: 29.03.2023 12:20 Uhr Die Spitzen von SPD, FDP und Grünen haben sich auf Kompromisse bei Fragen über einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur und zum Klimaschutz geeinigt. Das hat in Schleswig-Holstein vor allem Einfluss auf den Weiterbau der A20.

Während andere Autobahnprojekte nach den Beschlüssen der Ampel-Koalition in Berlin weiter voran getrieben werden sollen, wird der Weiterbau der A20 ganz offenbar ausgebremst. Der Autobahn wird nun doch kein überragendes öffentliches Interesse zugesprochen. Sie ist nicht in der Liste der 144 Verkehrsprojekte, die unter anderem von vereinfachten Verwaltungsverfahren profitieren können.

IHK befürchtet weitere Klagen

Damit dürfte der Weiterbau der A20 noch länger dauern als ohnehin schon befürchtet. Seit Jahrzehnten wird daran geplant, die Autobahn von Bad Segeberg über Bad Bramstedt und westlich von Hamburg über die Elbe bis nach Niedersachsen zu verlängern. Die Industrie und Handelskammer Schleswig-Holstein fürchtet, dass vor allem das ihrer Auffassung nach erleichterte Klagerecht dazu führt, dass sich der Ausbau noch weiter verzögert.

Madsen wirft Bundesregierung Wortbruch vor

Auch Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist davon überzeugt, dass der Beschluss den Ausbau massiv ausbremst - und das, obwohl Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) noch im Februar bei einem Besuch in Brunsbüttel die A20 als ganz wichtige Autobahn bezeichnet hatte. Er wirft der Bundesregierung Wortbruch vor und bezeichnet die Entscheidung als "Schlag ins Gesicht für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Westküste". Trotzdem will Madsen die Planungen mit der DEGES - also der für den Autobahnausbau zuständigen Gesellschaft - weiterführen.

