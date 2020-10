Beschäftigte im öffentlichen Dienst streiken Stand: 19.10.2020 08:29 Uhr Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes erhöht die Gewerkschaft ver.di den Druck auf die Arbeitgeber. Seit heute früh läuft in Schleswig-Holstein ein landesweiter Warnstreik.

An dem Warnstreik sollen sich laut ver.di Mitarbeiter von Stadtwerken, Stadtverwaltungen, Wasser- und Schifffahrtsämtern, Theatern, Entsorgungsbetrieben, kommunalen Krankenhäusern, Kitas, Rettungsdiensten, Sparkassen und Arbeitsagenturen beteiligen. In Kiel gibt es einen Sternmarsch mit anschließender Kundgebung auf dem Exerzierplatz. Verd.di rechnet dabei mit bis zu 1.000 Teilnehmern. In Lübeck wird die stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Christine Behle, zu einer Kundgebung erwartet.

AUDIO: Warnstreik: Viele Kitas in Kiel geschlossen (1 Min)

Warnstreiks unter besonderen Bedingungen

Die Warnstreiks sind für den gesamten Tag angesetzt, beginnen mit dem jeweiligen Frühdienst und sollen bis zum Ende der Spätschicht gehen. Alle Veranstaltungen im Land finden nach Angaben der Gewerkschaft unter Auflagen statt. So ist beispielsweise das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen Pflicht. Außerdem sollen die Mindestabstände eingehalten werden.

Stadt Kiel rechnet mit Einschränkungen bei Kita-Betreuung

Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleiben in Kiel heute 23 städtische Kitas geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Neun Einrichtungen sollen eingeschränkt arbeiten, nur zwei im Vollbetrieb. Auch in der Stadtverwaltung selbst und beim Abfallwirtschaftsbetrieb sei mit Einschränkungen zu rechnen.

Tauziehen um Tariferhöhung

Ver.di fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, beziehungsweise einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikanten-Entgelte sollen um 100 Euro monatlich angehoben werden. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Das teilten Bundesinnenministerium und kommunale Arbeitgeberverbände am Freitag mit. Die Tarifverhandlungen sollen am 29. Oktober fortgesetzt werden.

